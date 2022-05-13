Движение на Кольцовской развязке в Екатеринбурге планируют открыть в августе
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сквозное движение на Кольцовской развязке, где сейчас идет ремонт на пресечении улицы Луганской и Объездной дороги, откроют в начале августа. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время визита на объект.
По словам Орлова, ремонтные работы идут круглосуточно. Движение планируется открыть в начале августа. Съезды на развязке откроют позже. Весь ремонт должны завершить до сентября.
Градоначальник добавил, что у подрядных организаций есть вопросы по финансированию. Поэтому будет использована возможность внесения изменений в муниципальный контракт, чтобы работы на объекте шли бесперебойно.
Напомним, что движение на развязке Луганская – Объездная в Екатеринбурге ограничили в апреле.
По словам Орлова, ремонтные работы идут круглосуточно. Движение планируется открыть в начале августа. Съезды на развязке откроют позже. Весь ремонт должны завершить до сентября.
Градоначальник добавил, что у подрядных организаций есть вопросы по финансированию. Поэтому будет использована возможность внесения изменений в муниципальный контракт, чтобы работы на объекте шли бесперебойно.
Напомним, что движение на развязке Луганская – Объездная в Екатеринбурге ограничили в апреле.
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