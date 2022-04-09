В Екатеринбурге перекрыли половину моста по улице Луганская
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Сегодня ночью в Екатеринбурге по улице Луганская перекрыли половину моста, ведущего с Кольцовского тракта в центр города. Проехать теперь можно только по встречной полосе.
Напомним, что в уральской столице продолжается реконструкция развязки Луганской – Объездной. В прошлом году ремонтные работы проводились по четной стороне улицы, сейчас – по нечетной. Недавно мы публиковали график перекрытий.
«Закрыли всю ремонтируемую часть моста вместе с выездами. Теперь автомобилистам, движущимся со стороны аэропорта Кольцово в центр, придется ехать в объезд по встречной полосе», – рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, что в уральской столице продолжается реконструкция развязки Луганской – Объездной. В прошлом году ремонтные работы проводились по четной стороне улицы, сейчас – по нечетной. Недавно мы публиковали график перекрытий.
«Закрыли всю ремонтируемую часть моста вместе с выездами. Теперь автомобилистам, движущимся со стороны аэропорта Кольцово в центр, придется ехать в объезд по встречной полосе», – рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
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