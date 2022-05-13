Екатеринбуржцы смогут приобрести единый билет на «Ночь музеев»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уже в эту субботу, 21 мая, в Екатеринбурге пройдет «Ночь музеев». В акции участвуют 120 культурных площадок и выставочных пространств.
Как сообщают в пресс-службе мэрии, в этом году также можно будет приобрести единый билет, по которому можно будет посетить пять площадок из списка. Продажа единых билетов предварительно осуществляется с 17 мая в пяти учреждениях:
– Музей истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26);
– Музей «Дом Метенкова» (улица Карла Либкнехта, 36);
– Водонапорная башня (улица Горького, 4в);
– Центр народного творчества «Гамаюн» (улица Гоголя, 20/5);
– Центр фотографии «Март» (улица 8 Марта, 1).
С 18:00 21 мая единые билеты можно будет купить в Информационном центре проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге», расположенном рядом с Главпочтамтом (проспект Ленина, 39). Основная программа акции начнется в 19:00 и продлится до 02:00.
Как сообщают в пресс-службе мэрии, в этом году также можно будет приобрести единый билет, по которому можно будет посетить пять площадок из списка. Продажа единых билетов предварительно осуществляется с 17 мая в пяти учреждениях:
– Музей истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26);
– Музей «Дом Метенкова» (улица Карла Либкнехта, 36);
– Водонапорная башня (улица Горького, 4в);
– Центр народного творчества «Гамаюн» (улица Гоголя, 20/5);
– Центр фотографии «Март» (улица 8 Марта, 1).
С 18:00 21 мая единые билеты можно будет купить в Информационном центре проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге», расположенном рядом с Главпочтамтом (проспект Ленина, 39). Основная программа акции начнется в 19:00 и продлится до 02:00.
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