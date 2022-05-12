В Ревде осудили двух торговок немаркированными сигаретами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закончился суд над двумя жительницами Ревды, которые торговали сигаретами без надлежащей маркировки. Обеих наказали штрафами, не превышающими стоимость изъятого товара.Торговля шла через магазин, в котором работала одна из оштрафованных, 48-летняя женщина. Вместе с неработающей 29-летней подельницей, прописанной в Екатеринбурге, но тоже проживающей в Тавде, они сбывали сигареты разных марок, на пачках с которыми не было обязательной маркировки «Честный знак». Всего у женщин было обнаружено 838 упаковок с сигаретами без маркировки. За такое количество товара они бы выручили более 150 тысяч рублей, — пишет издание «Ревда-инфо».За незаконную торговлю каждая из двух ревдинок заплатит штраф в 30 тысяч рублей. Изъятые сигареты подлежат уничтожению. К такому решению пришёл судья Ревдинского городского суда, рассматривавший это дело, подпадающее под часть 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ («Продажа немаркированных табачных изделий в крупном размере организованной группой»).