В Ревде осудили двух торговок немаркированными сигаретами
Общество
Фото Антона Каптелова
Закончился суд над двумя жительницами Ревды, которые торговали сигаретами без надлежащей маркировки. Обеих наказали штрафами, не превышающими стоимость изъятого товара.
Торговля шла через магазин, в котором работала одна из оштрафованных, 48-летняя женщина. Вместе с неработающей 29-летней подельницей, прописанной в Екатеринбурге, но тоже проживающей в Тавде, они сбывали сигареты разных марок, на пачках с которыми не было обязательной маркировки «Честный знак». Всего у женщин было обнаружено 838 упаковок с сигаретами без маркировки. За такое количество товара они бы выручили более 150 тысяч рублей, — пишет издание «Ревда-инфо».
За незаконную торговлю каждая из двух ревдинок заплатит штраф в 30 тысяч рублей. Изъятые сигареты подлежат уничтожению. К такому решению пришёл судья Ревдинского городского суда, рассматривавший это дело, подпадающее под часть 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ («Продажа немаркированных табачных изделий в крупном размере организованной группой»).
Торговля шла через магазин, в котором работала одна из оштрафованных, 48-летняя женщина. Вместе с неработающей 29-летней подельницей, прописанной в Екатеринбурге, но тоже проживающей в Тавде, они сбывали сигареты разных марок, на пачках с которыми не было обязательной маркировки «Честный знак». Всего у женщин было обнаружено 838 упаковок с сигаретами без маркировки. За такое количество товара они бы выручили более 150 тысяч рублей, — пишет издание «Ревда-инфо».
За незаконную торговлю каждая из двух ревдинок заплатит штраф в 30 тысяч рублей. Изъятые сигареты подлежат уничтожению. К такому решению пришёл судья Ревдинского городского суда, рассматривавший это дело, подпадающее под часть 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ («Продажа немаркированных табачных изделий в крупном размере организованной группой»).
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