Города Свердловской области примут участие в уральском кинофестивале

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В уральских городах начался приём заявок от кинематографистов, снимающих кино любого формата про свой родной край. Предложенные короткометражные фильмы — анимационные, документальный и игровые — примут участие в Фестивале уральского кино «Ойка».Главный критерий, позволяющий кинематографистам претендовать на включение своих произведений в программу фестиваля — проживание в одном из уральских регионов: в Свердловской, Тюменской, Оренбургской или Челябинской областях, в Пермском крае, в Ямало-Ненецком или Ханты-Мансийском автономных округах. Принимаются заявки и от жителей Башкортостана. Уровень профессионализма и опыт значение не имеют.Специально для фестиваля летом будет организована киноэкспедиция в посёлок Висим, участники которой отснимут материал для будущих фильмов про родину Мамина-Сибиряка. Эти и другие работы покажут в фестивальные дни осенью в областных центрах Урала. Известно, что в состав жюри войдёт известный кинорежиссёр Алексей Федорченко («Первые на Луне», «Война Анны»).