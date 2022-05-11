Первый этап опрессовок стартовал в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Опрессовки будут проходить до 20 мая.
В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании рассказали, что испытания трубопроводов будут проходить по ночам с 23:00 до 06:00 без ограничения горячего водоснабжения потребителей.
Если горячая вода все же будет отсутствовать, жителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).
Отметим, что на время опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы отопления и вентиляции от обратных трубопроводов, а также организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.
При обнаружении на участках теплосетей течи воды или промоин грунта следует сообщить о произошедшем по телефону центральной диспетчерской службы администрации Екатеринбурга 9 8 (005) 222-30-05.
В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании рассказали, что испытания трубопроводов будут проходить по ночам с 23:00 до 06:00 без ограничения горячего водоснабжения потребителей.
Если горячая вода все же будет отсутствовать, жителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).
Отметим, что на время опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы отопления и вентиляции от обратных трубопроводов, а также организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.
При обнаружении на участках теплосетей течи воды или промоин грунта следует сообщить о произошедшем по телефону центральной диспетчерской службы администрации Екатеринбурга 9 8 (005) 222-30-05.
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