Первый этап опрессовок стартовал в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Опрессовки будут проходить до 20 мая.В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании рассказали, что испытания трубопроводов будут проходить по ночам с 23:00 до 06:00 без ограничения горячего водоснабжения потребителей.Если горячая вода все же будет отсутствовать, жителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).Отметим, что на время опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы отопления и вентиляции от обратных трубопроводов, а также организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.При обнаружении на участках теплосетей течи воды или промоин грунта следует сообщить о произошедшем по телефону центральной диспетчерской службы администрации Екатеринбурга 9 8 (005) 222-30-05.