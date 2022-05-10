В Екатеринбурге началось голосование по выбору площадки для Краснознаменной группы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стартовало онлайн-голосование по выбору площадки для размещения Краснознаменной группы. Голосование продлится до 30 мая включительно.
Горожанам на выбор предлагаются четыре площадки: площадь Первой Пятилетки, пересечение улиц Героев России и Стрелочников, пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина, пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. При этом Плотинки, где раньше размещалась Краснознаменная группа, в списке нет.
Напомним, что Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году под предлогом реконструкции. Однако обратно городские власти так ее и не вернули. Часть горожан выходили на протестные акции с требованием вернуть группу на историческое место.
Горожанам на выбор предлагаются четыре площадки: площадь Первой Пятилетки, пересечение улиц Героев России и Стрелочников, пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина, пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. При этом Плотинки, где раньше размещалась Краснознаменная группа, в списке нет.
Напомним, что Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году под предлогом реконструкции. Однако обратно городские власти так ее и не вернули. Часть горожан выходили на протестные акции с требованием вернуть группу на историческое место.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».