Еще 159 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирус выявили еще у 159 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 442 324 случая COVID-19.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 187 пациентов. Всего вылечились 428 260 человек.
Зафиксирован один летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 737.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 187 пациентов. Всего вылечились 428 260 человек.
Зафиксирован один летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 737.
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