Еще 159 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус выявили еще у 159 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 442 324 случая COVID-19.Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 187 пациентов. Всего вылечились 428 260 человек.Зафиксирован один летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 737.