В Свердловской области подтвердились 156 случаев COVID-19

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Оперативный штаб сообщил о 156 подтвердившихся случаев COVID-19 в Свердловской области, из них 22 – в Екатеринбурге. За весь период пандемии было зарегистрировано 442 165 случаев.За минувшие сутки из больниц по выздоровлению было выписано 211 жителей региона. За всё время вылечилось 428 073 человек.С подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался 1 человек. Общее число летальных исходов из-за развития болезни составляет 10 736 случаев.