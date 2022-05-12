По маршруту Екатеринбург – Оленьи ручьи отправился первый рельсовый автобус
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 14 мая, в Свердловской области по маршруту Екатеринбург – Оленьи ручьи начал курсировать рельсовый автобус «Орлан». Первый поезд в направлении природного парка с железнодорожного вокзала Екатеринбурга отправился сегодня утром.
По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, на данный момент «Орлан» состоит из двух вагонов, но в будущем ожидается расширение состава.
«Ежегодно парк посещают 120 тысяч человек, но как только станет понятно, насколько комфортно добираться до него таким способом, турпоток существенно увеличится», – передаёт слова Дмитрия Ионина департамент информационной политики региона.
Напомним, что рельсовый автобус отправляется из Екатеринбурга в 08.13 и прибывает на станцию Бажуково в 10.50. Обратный рейс – в 17.26, прибытие в Екатеринбург в 20.09. Экскурсионный тур будет доступен по выходным дня до 22 октября.
По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, на данный момент «Орлан» состоит из двух вагонов, но в будущем ожидается расширение состава.
«Ежегодно парк посещают 120 тысяч человек, но как только станет понятно, насколько комфортно добираться до него таким способом, турпоток существенно увеличится», – передаёт слова Дмитрия Ионина департамент информационной политики региона.
Напомним, что рельсовый автобус отправляется из Екатеринбурга в 08.13 и прибывает на станцию Бажуково в 10.50. Обратный рейс – в 17.26, прибытие в Екатеринбург в 20.09. Экскурсионный тур будет доступен по выходным дня до 22 октября.
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