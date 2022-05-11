На выходных в Свердловской области ожидаются грозы
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В ближайшие выходные в Свердловской области и Екатеринбурге будет все так же дождливо. В отдельных районах области ожидаются грозы. Температура воздуха будет в районе +19°С.
В субботу, 14 сентября, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью +2…+7°С, днем 14…19°С. Ветер ночью южный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/сек, днем юго-западный, западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°С, днем 16…18°С. Ветер ночью южный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/сек, днем юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В воскресенье, 15 мая, в Свердловской области облачно, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью +4…+9°С, днем 16…21°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью 7…9°С, днем 18…20°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 14 сентября, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью +2…+7°С, днем 14…19°С. Ветер ночью южный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/сек, днем юго-западный, западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°С, днем 16…18°С. Ветер ночью южный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/сек, днем юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В воскресенье, 15 мая, в Свердловской области облачно, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью +4…+9°С, днем 16…21°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью 7…9°С, днем 18…20°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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