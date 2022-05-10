Улицы Айвазовского и Циолковского перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улицам Айвазовского и Циолковского. Ограничения будут действовать с 6 июня по 30 сентября.
Перекрытие коснется участка улицы Айвазовского – от Циолковского до Авиационной – и участка улицы Циолковского – от Московской до Айвазовского. Это связано с проведением строительно-монтажных работ.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие коснется участка улицы Айвазовского – от Циолковского до Авиационной – и участка улицы Циолковского – от Московской до Айвазовского. Это связано с проведением строительно-монтажных работ.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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