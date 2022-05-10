Улицы Айвазовского и Циолковского перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улицам Айвазовского и Циолковского. Ограничения будут действовать с 6 июня по 30 сентября.Перекрытие коснется участка улицы Айвазовского – от Циолковского до Авиационной – и участка улицы Циолковского – от Московской до Айвазовского. Это связано с проведением строительно-монтажных работ.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.