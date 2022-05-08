Болельщики обвинили тренера «Локомотива» в расизме из-за его фразы в отношении волейболистки «Уралочки»
Общество
Фото: кадр трансляции телеканала «Матч»
Накануне в Калининграде завершился чемпионат России по волейболу среди женщин. Екатеринбургская «Уралочка», к сожалению, для свердловских болельщиков, проиграла в решающей игре. Матч омрачил еще и неприятный инцидент – главный тренер калининградского клуба «Локомотив» Андрей Воронков назвал уральскую спортсменку обезьяной?
Волейбольный клуб «Уралочка» опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» видео, где слышно, как главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута говорит: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Обезьяной Воронков, судя по всему, назвал единственную легионерку «Уралочки», кубинку Айламу Сесе Монталво? Именно с ней в третьем сете не могли справиться соперницы.
Болельщики обвинили Воронкова в расизме. Екатеринбургский клуб уже потребовал публичных извинений от главного тренера калининградской команды.
Волейбольный клуб «Уралочка» опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» видео, где слышно, как главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута говорит: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Обезьяной Воронков, судя по всему, назвал единственную легионерку «Уралочки», кубинку Айламу Сесе Монталво? Именно с ней в третьем сете не могли справиться соперницы.
Болельщики обвинили Воронкова в расизме. Екатеринбургский клуб уже потребовал публичных извинений от главного тренера калининградской команды.
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