«Уралочка» не смогла вернуть себе золото спустя 17 лет, уступив «Локомотиву» в решающем сете решающего матча

Владислав Постников © Вечерние ведомости

«Уралочка-НТМК» провела пятый, решающий матч финальной серии женской Суперлиги по волейболу против «Локомотива» из Калининграда. Матч проходил в самом западном областном центре России и, к сожалению для свердловских болельщиков, завершился поражением команды Михаила Карполя в пяти сетах.Последний матч серии, и без того ставшей настоящим триллером, не стал исключением в плане упорной борьбы и накала страстей. Первый сет начался с трёх подряд выигранных очков гостями площадки – 0:3, затем уральские волейболистки повели 2:6, однако калининградки сумели переломить ход партии и завершить её в свою пользу – 25:21. Во второй партии хозяйки площадки уже ни разу не дали возможности гостям повести в счёте – уверенная победа 25:20 и, казалось бы, матч шёл к уверенной победе «Локомотива».Но «Уралочка» сумела вернуться в игру, и на протяжении всей третьей партии уже сама ни разу не позволяла «Локомотиву» вырваться вперёд... до счёта 25:25. После того как «Локомотив» сравнял счёт, команда из Калининграда завоевала ещё один чемпионшип-бол (первые три были в Нижнем Тагиле), но «Уралочка» не дрогнула, взяла подряд три очка и вытащила партию– 26:28.В четвёртой партии команды шли ноздря в ноздрю до счёта 15:15, после чего уралочкам удалось сделать рывок, предопределивший исход партии – 20:25.В итоге судьба третьего подряд матча серии, а вместе с ним и чемпионства, решалась на тай-брейке. В коротком сете «Уралочка» допустила непозволительно много ошибок – неточные пасы, удары в сетку и плохой приём планирующих подач калининградок привёл к счёту 15:7 в пользу «Локомотива». В итоге 3:2 в матче и 3:2 в серии – золотые медали остаются в Калининграде.«Локомотив», четвёртый раз подряд играя в финале чемпионата России, второй раз подряд становится чемпионом. «Уралочка» впервые вышла в финал после сезона 2015/2016, но и в этот раз до золота команде из Екатеринбурга, ныне проводящей большинство матчей в Нижнем Тагиле, не удалось.Напомним, «Уралочка» рекордные 25 раз становилась чемпионом СССР и России – 5 раз подряд с 1978 по 1982 и 20 раз подряд с 1986-го по 2005-й. Все эти титулы завоёвывались под руководством Николая Васильевича Карполя. Лишь в этом сезоне, после 52 лет непрерывной работы, заслуженный тренер СССР и России покинул пост главного тренера «Уралочки», передав руководство своему внуку – Михаилу Карполю. Причиной этого Карполь-старший назвал почтенный возраст – 84-летнему тренеру проблематично регулярно совершать с командой многочасовые перелёты. Правда, легенда отечественного волейбола для финала с «Локомотивом» сделал исключение и посетил все три матча в далёком Калининграде. И вот, в первом сезоне под руководством Карполя-младшего «Уралочка», не считаясь фаворитом, впервые за много лет приблизилась на расстояние одного сета до золотых медалей. В этот раз завоевать чемпионство не удалось, но дебютный сезон Михаил Карполь может однозначно занести в актив. А в будущем, возможно и превзойти это достижение – материально-техническая база для этого уже есть: в Екатеринбурге построена новая академия волейбола имени его дедушки.