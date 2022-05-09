В Екатеринбурге началось судебное рассмотрение дела о барельефе Сталина на Доме офицеров
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение иска историка Алексея Мосина, который требует демонтировать барельеф Сталина, установленный на фасад Окружного Дома офицеров.
Напомним, что осенью прошлого года началась реставрация Окружного Дома офицеров Центрального военного округа, которая вызвала у горожан и общественников много вопросов. Оказалось, что работы на Доме офицеров в нарушении статьи 45 закона №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» не были согласованы с органом охраны объектов культурного наследия.
Месяц назад, 12 апреля, Кировский районный суд оштрафовал начальника Окружного Дома офицеров Сергея Конова на 20 тысяч рублей за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия – несогласованный ремонт повлек нанесение значительного ущерба памятнику архитектуры.
Под руководством Конова на фасад Дома офицеров также установили барельеф Сталина. Сегодня, 13 мая, Кировский суд начал рассмотрение иска Алексея Мосина, который подал иск как родственник репрессированного и требует демонтировать барельеф. Предварительное заседание закончилось тем, что суд удовлетворил ходатайство о привлечении к делу двух родственников репрессированных, ещё четверым судья Татьяна Дёмина в этом отказала. Основное заседание назначили на 20 мая.
Напомним, что осенью прошлого года началась реставрация Окружного Дома офицеров Центрального военного округа, которая вызвала у горожан и общественников много вопросов. Оказалось, что работы на Доме офицеров в нарушении статьи 45 закона №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» не были согласованы с органом охраны объектов культурного наследия.
Месяц назад, 12 апреля, Кировский районный суд оштрафовал начальника Окружного Дома офицеров Сергея Конова на 20 тысяч рублей за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия – несогласованный ремонт повлек нанесение значительного ущерба памятнику архитектуры.
Под руководством Конова на фасад Дома офицеров также установили барельеф Сталина. Сегодня, 13 мая, Кировский суд начал рассмотрение иска Алексея Мосина, который подал иск как родственник репрессированного и требует демонтировать барельеф. Предварительное заседание закончилось тем, что суд удовлетворил ходатайство о привлечении к делу двух родственников репрессированных, ещё четверым судья Татьяна Дёмина в этом отказала. Основное заседание назначили на 20 мая.
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