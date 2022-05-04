Маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге изменили из-за лесных пожаров
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за лесных пожаров организаторы «Майской прогулки» изменили маршруты акции. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Урал сообщил основатель акции Виктор Гроховский.
Участникам акции в этом году предлагают на выбор три маршрута: 50 километров, 33 и 17. Старт и финиш – от площади Уральского федерального университета на улице Мира, 19. Все маршруты идут в сторону Шарташа.
Директор «Майской прогулки» Татьяна Киселева добавила, что всех участников акции обязуют соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить костры в лесу.
На прогулку зарегистрировались уже более пяти тысяч человек. Всего организаторы ожидают около восьми тысяч участников.
Напомним, что в Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары. В регионе сейчас горят 829 га леса. Губернатор поручил руководителям отраслевых министерств и ведомств, а также главам муниципалитетов усилить контроль пожароопасной обстановки.
Участникам акции в этом году предлагают на выбор три маршрута: 50 километров, 33 и 17. Старт и финиш – от площади Уральского федерального университета на улице Мира, 19. Все маршруты идут в сторону Шарташа.
– Конечно, мы до последнего, буквально вчера, уточняли маршрут, потому что пожары кое-где заставили изменить маршрут, потому что там выгоревшие места, – рассказал Виктор Гроховский.
Директор «Майской прогулки» Татьяна Киселева добавила, что всех участников акции обязуют соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить костры в лесу.
На прогулку зарегистрировались уже более пяти тысяч человек. Всего организаторы ожидают около восьми тысяч участников.
Напомним, что в Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары. В регионе сейчас горят 829 га леса. Губернатор поручил руководителям отраслевых министерств и ведомств, а также главам муниципалитетов усилить контроль пожароопасной обстановки.
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