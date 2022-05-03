Свердловский губернатор поручил усилить контроль за природными пожарами
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил региональное правительство и муниципальные власти на предупреждение и оперативную ликвидацию лесных пожаров.
Куйвашев поручил руководителям отраслевых министерств и ведомств, а также главам муниципалитетов усилить контроль пожароопасной обстановки.
«Это необходимо для принятия своевременных и эффективных решений по предупреждению и оперативной ликвидации возгораний», – сказал Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области.
Напомним, что за последние сутки площадь лесных пожаров в регионе сократилась 1 500 га до 829 га. Сейчас в области действуют четыре природных пожара.
Куйвашев поручил руководителям отраслевых министерств и ведомств, а также главам муниципалитетов усилить контроль пожароопасной обстановки.
«Это необходимо для принятия своевременных и эффективных решений по предупреждению и оперативной ликвидации возгораний», – сказал Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области.
Напомним, что за последние сутки площадь лесных пожаров в регионе сократилась 1 500 га до 829 га. Сейчас в области действуют четыре природных пожара.
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