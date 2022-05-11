Силовики съехались к КРК «Уралец» в Екатеринбурге из-за дымовых шашек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Екатеринбурге полицейские съехались к черному ходу КРК «Уралец». По словам очевидцев, так взорвали желтую и синюю дымовые шашки.Как пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев, за культурно-развлекательным комплексом взорвали дымовые шашки желтого и синего цвета. После этого сотрудники полиции заехали в облако дыма, вывели оттуда мужчину и посадили его в патрульную машину.Однако в УМВД России по Екатеринбургу заявили, что на месте взрывали шашки и других цветов. Причем делали это сами правоохранители. На территории в тот момент проводилась плановая проверка, нарушений общественного порядка не было.