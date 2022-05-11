Ярмарка одежды, обуви и текстиля состоится в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На улице Вайнера в Екатеринбурге в эту субботу, 13 мая, откроется ярмарка одежды, обуви и текстиля. Она будет работать две недели – до 26 мая.Екатеринбуржцы смогут приобрести на ярмарке мужскую и женскую одежду, оригинальные изделия от российских предприятий и дизайнеров, товары для дома, домашний текстиль, сувениры ручной работы и натуральную косметику.В ярмарке примут участие только российские производители из 25 регионов страны: Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тулы, Костромы, Краснодарского края, Ставрополья и так далее.Ярмарка в будни будет работать с 10:00 до 19:00, а в выходные с 11:00 до 19:00. Оператором мероприятия выступает компания «Городские праздники». Ярмарка организована при поддержке Минпромторга России, администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области.