В Екатеринбурге планируют отремонтировать ведущие к достопримечательностям дороги

14.23 Четверг, 12 мая 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируется в 2022 году отремонтировать 15 участков дорог протяжённостью 17 километров. Среди них есть дороги, ведущие к туристическим местам. Ремонт будет проходить в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В центре города планируют отремонтировать магистрали, которые ведут к достопримечательностям уральской столицы. Это отрезок улицы Большакова от Московской до 8 Марта и улицы Куйбышева от Московской до Белинского. На этих улицах расположено большое количество туристических мест.

Ремонтировать планируют не только центральные улицы. Ремонт дороги также пройдёт на Эльмаше на улице Краснофлотцев от Старых большевиков до переулка Черноморского. На этом участке находится СОК «Калининец».

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Алина Ворванина © Вечерние ведомости
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