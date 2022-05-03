В Свердловской области сократилась площадь лесных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров сократилась с 1 500 га до 829 га. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».
По данным на 00:00 12 мая, на территории области действуют четыре природных пожара на площади, пройденной огнем 829 га. Еще вчера было зафиксировано 18 пожаров.
Всего в России действуют 107 лесных пожаров на площади 25 562 га.
По данным на 00:00 12 мая, на территории области действуют четыре природных пожара на площади, пройденной огнем 829 га. Еще вчера было зафиксировано 18 пожаров.
Всего в России действуют 107 лесных пожаров на площади 25 562 га.
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