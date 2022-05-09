В Ельцин центре запустили новый музыкальный проект в зале «Свободы»

Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости

В Ельцин центре в Екатеринбурге запустили новый музыкальный спецпроект «Новая музыка в зале Свободы». В цикле концертов принимают участие ансамбль современной академической музыки InterText, и другие музыкальные коллективы. Как обозначено на странице проекта, слушатели смогут познакомиться с авторским прочтением композиций авторов прошлого века и современности.В эти долгие майские выходные в музее Ельцина (именно в нем находится зал Свободы) представили концерт, приуроченный ко Дню международной солидарности трудящихся. Две пьесы композиторов-социалистов исполнили музыканты ансамбля InterText и участники лаборатории ‎Workers Union. Кураторами спецпроекта стали Данила Матросов, Алина Ежакова.Первой пьесой стала Coming Together‎ американского пианиста-представителя музыкального авангарда Фредерика Ржевски.Пианист родился в 1938 году, а умер менее года назад – 26 июня 2021 года. В пьесах Ржевски проявлялись его социалистические взгляды – среди его произведений композиции на слова писем борцов с несправедливостью в мире, цикл фортепианных вариаций в знак поддержки борьбы чилийского народа против диктаторского режима, и «Падение империи», и многие другие.Второй пьесой спецпроекта стала Workers Union‎ нидерландского композитора Луи Андриссена. Он также был левых взглядов и являлся противником империализма и буржуазной морали. Среди его произведений есть и опера, посвященная кубинскому революционеру Эрнесто Че Геваре «Реконструкция».Камерный спрецпроект оказался достаточно популярным. Так, в зале Свободы на минувшем представлении не было свободных мест. Музыкантам аплодировали стоя.Следующий концерт состоится 17 мая. Выступят московский ансамбль современной музыки (МАСМ) и коллектив центра электроакустической музыки Московской консерватории (ceammc).На сайте ЕЦ указано, что новый проект «исследует перформативность в современной академической музыке, в рамках которой традиционные инструменты взаимодействуют с различными медиа – электроникой, видео и светом, а сами исполнители выступают подчас в непривычной роли, играя на различных объектах и специально созданных инструментах».Билеты можно приобрести в ЕЦ (и на сайте), концерт будет длиться так же – час, с 19.30 до 20.30.