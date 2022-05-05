В Свердловской области от укусов клещей пострадали 4 597 человек
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области от присасывания клещей пострадали уже 4 597 человек. Среди пострадавших – 1 065 детей.
По данным регионального управления Роспотребнадзора на 11 мая, случаи присасывания клещей зафиксированы в 60 муниципалитетах. Больше всего пострадавших – в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, в Пышминском и Талицком городских округах, ГО Староуткинск, МО Каменск-Уральский и в Алапаевском районе.
В Екатеринбурге от клещей пострадали 1 978 человек, в том числе 326 детей.
Пять человек, из них трое детей, госпитализированы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит». Заболевшие являются жителями Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Верхней Пышмы.
С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировали 11 человек. Среди заболевших – семь детей.
По данным регионального управления Роспотребнадзора на 11 мая, случаи присасывания клещей зафиксированы в 60 муниципалитетах. Больше всего пострадавших – в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, в Пышминском и Талицком городских округах, ГО Староуткинск, МО Каменск-Уральский и в Алапаевском районе.
В Екатеринбурге от клещей пострадали 1 978 человек, в том числе 326 детей.
Пять человек, из них трое детей, госпитализированы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит». Заболевшие являются жителями Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Верхней Пышмы.
С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировали 11 человек. Среди заболевших – семь детей.
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