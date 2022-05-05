Журналист-эколог раскритиковал проект заселения белками Тропы здоровья в Берёзовском
Общество
Фото: Ирина Гоголева
На днях «Вечерние ведомости» рассказывали об интересном проекте «Белка-Сити», согласно которому на Тропе здоровья в городе Берёзовский должен появиться целый «беличий городок». Казалось бы, такой проект может вызвать исключительно положительные эмоции. Однако, у «Белка-Сити» нашлись противники, которые привели свои аргументы, доказывающие, что осуществление такого проекта только навредит природной территории, по которой проходит Тропа.
Журналист и эколог из Берёзовского Сергей Стуков написал большую статью, в которой разбирает все минусы «Белки-Сити» и объясняет почему считает, что проект этот антиэкологичный. Среди наиболее веских доводов: искусственное изменение экосистемы Тропы здоровья и сокращение популяции птиц (белки любят разорять птичьи гнезда). Видится автору текста и опасность для самих белок. «Белки, что естественно, не будут проводить время в искусственно созданных домиках. Они будут прибегать к людям, перебегать асфальтовые дорожки (дай б-г, там не будет проезжать велосипед на огромной скорости), будут (в обязательном порядке) есть с рук еду, которую им принёс человек… Хорошо, если это будут не беляши и орехи», — пишет журналист.
Насколько эти аргументы бесспорны, судите сами. Полный текст статьи Сергея Стукова можно прочесть на его странице в соцсети «ВКонтакте». Что же касается проекта «Белка-Сити», напомню, что сбор средств на его осуществление ведётся на популярной краундфандинговой платформе «Планета».
Журналист и эколог из Берёзовского Сергей Стуков написал большую статью, в которой разбирает все минусы «Белки-Сити» и объясняет почему считает, что проект этот антиэкологичный. Среди наиболее веских доводов: искусственное изменение экосистемы Тропы здоровья и сокращение популяции птиц (белки любят разорять птичьи гнезда). Видится автору текста и опасность для самих белок. «Белки, что естественно, не будут проводить время в искусственно созданных домиках. Они будут прибегать к людям, перебегать асфальтовые дорожки (дай б-г, там не будет проезжать велосипед на огромной скорости), будут (в обязательном порядке) есть с рук еду, которую им принёс человек… Хорошо, если это будут не беляши и орехи», — пишет журналист.
Насколько эти аргументы бесспорны, судите сами. Полный текст статьи Сергея Стукова можно прочесть на его странице в соцсети «ВКонтакте». Что же касается проекта «Белка-Сити», напомню, что сбор средств на его осуществление ведётся на популярной краундфандинговой платформе «Планета».
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