На Тропе здоровья в Берёзовском хотят создать беличий город

20.10 Четверг, 5 мая 2022
Общество
Фото: Ирина Гоголева
На популярной краундфаундинговой платформе «Планета» появился проект активистов из Берёзовского. Они надеются собрать деньги на создание беличьего городка. По их задумке, «Белка-Сити» должен появиться на Тропе здоровья.

«Белка-Сити» будет представлять из себя целый комплекс домиков для хвостатых попрыгушек, верёвочных мостиков для них между деревьями, кормушек. Это разработанное для комфортной жизни место заселят белками из заповедника «Белкин Дом». Всего планируется привести в «Белка-Сити» 50 особей разного пола.

Полная стоимость проекта «Белка Сити» — 390 тысяч рублей. Почти все они пойдут на закупку первых жителей беличьего городка (одна белка стоит в заповеднике 6500 рублей). Остальные – на материалы и постройку самого «города». Но пока особого энтузиазма от народных спонсоров на «Планете» не наблюдается. Впрочем, сбор денег был объявлен совсем недавно – 25 апреля – и ещё есть вероятность, что необходимая сумма со временем всё же наберётся.

Городок для белок не только сделает Тропу здоровья более уютным и интересным местом для посещения. Пушистые зверьки благотворным образом действуют на лесные территории. Они поедают насекомых-вредителей и разносят орехи с шишками по разным местам, способствуя тем самым естественному разрастанию леса.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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