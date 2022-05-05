В конце недели жители Среднеуральска приберутся на Тропе здоровья
Общество
Фото: со страницы сообщества «Среднеуральск-Здоровая инициатива» в ВК
На 14-е мая запланирован большой субботник в городе Среднеуральске Свердловской области. Организаторы его приглашают сограждан прибраться на Тропе здоровья.
Тропа здоровья появилась в Среднеуральске в прошлом году и тоже в результате субботника, который организовали в микрорайоне «Пихтовый» представители общественных движений «Среднеуральск-Здоровая инициатива» и «Уральский Вепрь». Осенью там выбрали маршрут через лесопарк, а зимой утрамбовывали его снегоходами, чтобы проложить удобную для лыжников снежную тропку. В этом году решено продолжить формировать и развивать Тропу. И процесс этот начнётся с весеннего субботника.
Помимо уборки лесной территории вдоль Тропы на субботу планируется высадить возле неё деревья. Для участников субботника готовят тёплый чай с пирогами, а для самых маленьких активистов - спортивные игры. Сбор намечен на 11:00 возле дома 2Б по улице Лесная.
Тропа здоровья появилась в Среднеуральске в прошлом году и тоже в результате субботника, который организовали в микрорайоне «Пихтовый» представители общественных движений «Среднеуральск-Здоровая инициатива» и «Уральский Вепрь». Осенью там выбрали маршрут через лесопарк, а зимой утрамбовывали его снегоходами, чтобы проложить удобную для лыжников снежную тропку. В этом году решено продолжить формировать и развивать Тропу. И процесс этот начнётся с весеннего субботника.
Помимо уборки лесной территории вдоль Тропы на субботу планируется высадить возле неё деревья. Для участников субботника готовят тёплый чай с пирогами, а для самых маленьких активистов - спортивные игры. Сбор намечен на 11:00 возле дома 2Б по улице Лесная.
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