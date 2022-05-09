Над Эльмашем в Екатеринбурге пролетели истребители
Общество
Фото: страница группы «Русь» во «ВКонтакте»
Пилотажная группа «Русь» устроила в Екатеринбурге на Эльмашем авиашоу. Четыре самолета продемонстрировали различные элементы пилотажа и раскрасили небо в цвета российского флага.
На странице группы «Русь» во «ВКонтакте» сообщается, что самолеты прибыли в Екатеринбург с аэродрома Арамиля. Само шоу началось сегодня в 12:00. Отметим, что авиашоу приурочено ко Дню Победы.
Напомним, что 9 мая в Екатеринбурге отменили авиационную часть Парада Победы. По официальной версии, причиной отмены стали погодные условия.
На странице группы «Русь» во «ВКонтакте» сообщается, что самолеты прибыли в Екатеринбург с аэродрома Арамиля. Само шоу началось сегодня в 12:00. Отметим, что авиашоу приурочено ко Дню Победы.
Напомним, что 9 мая в Екатеринбурге отменили авиационную часть Парада Победы. По официальной версии, причиной отмены стали погодные условия.
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