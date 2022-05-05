Екатеринбург в День Победы остался без авиапарада

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В День Победы в Екатеринбурге отменили авиационную часть парада. Также авиапарада не будет в Москве.Согласно официальной версии, причиной отмены стали погодные условия. По некоторым данным, авиапарады отменены и в других городах России.