Екатеринбург в День Победы остался без авиапарада
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В День Победы в Екатеринбурге отменили авиационную часть парада. Также авиапарада не будет в Москве.
Согласно официальной версии, причиной отмены стали погодные условия. По некоторым данным, авиапарады отменены и в других городах России.
Согласно официальной версии, причиной отмены стали погодные условия. По некоторым данным, авиапарады отменены и в других городах России.
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