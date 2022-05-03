Уральцы смогут сообщить о лесных пожарах через мобильное приложение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Сообщить о лесных пожарах в Свердловской области теперь можно через приложение «Берегите лес» для Android. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.
Чтобы сообщить о пожаре, необходимо сделать фото огня или задымления. Затем приложение привяжет к фото геопозицию и моментально передаст информацию в диспетчерскую службу федеральной Авиалесоохраны.
Замминистра природных ресурсов и экологии, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрей Курьяков отметил, что такой способ очень удобный, так как очевидцам не нужно будет звонить и объяснять, где они находятся и что случилось.
Также о природных пожарах можно сообщить по номерам 112 и 8 (800) 100-94-00.
Напомним, что, по данным на конец 9 мая, в регионе действуют девять природных пожаров.
Чтобы сообщить о пожаре, необходимо сделать фото огня или задымления. Затем приложение привяжет к фото геопозицию и моментально передаст информацию в диспетчерскую службу федеральной Авиалесоохраны.
Замминистра природных ресурсов и экологии, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрей Курьяков отметил, что такой способ очень удобный, так как очевидцам не нужно будет звонить и объяснять, где они находятся и что случилось.
– Ничего страшного не произойдет, если граждане перепутают дым от пожара с каким-то другим видом дыма. Все данные быстро проверяются, классифицируются, – заявил Андрей Курьяков.
Также о природных пожарах можно сообщить по номерам 112 и 8 (800) 100-94-00.
Напомним, что, по данным на конец 9 мая, в регионе действуют девять природных пожаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!