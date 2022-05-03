Уральцы смогут сообщить о лесных пожарах через мобильное приложение

– Ничего страшного не произойдет, если граждане перепутают дым от пожара с каким-то другим видом дыма. Все данные быстро проверяются, классифицируются, – заявил Андрей Курьяков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости