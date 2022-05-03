За сутки в Свердловской области ликвидировали 18 лесных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки ликвидировано 18 лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.По данным на конец 9 мая, в области продолжают действовать девять природных пожаров, пять из них – локализованы. В тушении возгораний участвуют более 400 человек.Так, специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов и МЧС вчера локализовали лесной пожар недалеко от поселка Безречный Березовского городского округа. Площадь пожара составила около 11 гектаров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Напомним, что в Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим. В регионе запрещается использовать открытый огонь, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.