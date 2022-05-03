За сутки в Свердловской области ликвидировали 18 лесных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Свердловской области за последние сутки ликвидировано 18 лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
По данным на конец 9 мая, в области продолжают действовать девять природных пожаров, пять из них – локализованы. В тушении возгораний участвуют более 400 человек.
Так, специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов и МЧС вчера локализовали лесной пожар недалеко от поселка Безречный Березовского городского округа. Площадь пожара составила около 11 гектаров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Напомним, что в Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим. В регионе запрещается использовать открытый огонь, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.
По данным на конец 9 мая, в области продолжают действовать девять природных пожаров, пять из них – локализованы. В тушении возгораний участвуют более 400 человек.
Так, специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов и МЧС вчера локализовали лесной пожар недалеко от поселка Безречный Березовского городского округа. Площадь пожара составила около 11 гектаров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Напомним, что в Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим. В регионе запрещается использовать открытый огонь, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.
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