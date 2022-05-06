Еще 125 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 125 человек. Всего в регионе зарегистрировано 441 464 случая COVID-19.
По данным оперштаба, за сутки госпитализировали 13 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 138. Всего вылечились 427 158 свердловчан.
Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 731.
По данным оперштаба, за сутки госпитализировали 13 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 138. Всего вылечились 427 158 свердловчан.
Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 731.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!