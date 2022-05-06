Еще 125 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 125 человек. Всего в регионе зарегистрировано 441 464 случая COVID-19.По данным оперштаба, за сутки госпитализировали 13 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 138. Всего вылечились 427 158 свердловчан.Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 731.