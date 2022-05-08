«Уралочка» вырвала победу в четвёртом матче финальной серии женской волейбольной Суперлиги
Чемпион страны определится в пятом матче в Калининграде
Общество
Фото: Пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
9 мая в Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» и калининградский «Локомотив» провели четвёртый матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди женщин. Как и первая встреча на домашней площадке «уралочек», матч выдался упорным, и его исход решился на тай-брейке. Правда, в этот раз уже не в пользу «Локомотива».
Тренерский состав «Уралочки» под руководством Михаила Карполя не стал менять стартовый состав после обидно проигранного матча 8 мая. С первых минут на площадке появились Алена Кондрашова, Вера Костючик, Елизавета Котова, Ксения Парубец, Елизавета Фитисова и Айлама Сесе.
Матч развивался по схожему сценарию, что и вчерашний. До счёта 10:10 в первом сете команды шли вровень, но затем благодаря успешной игре на блоке калининградской команде удалось вырваться вперёд – 17:12. Однако «Уралочка» не выключилась из борьбы и сумела в концовке вырвать победу – 25:23.
Во второй партии победу праздновал «Локомотив» – 25:20.
Три подряд успешные атаки Ксении Парубец на старте третьей партии позволили «Уралочке» повести со счетом 3:0. Но две подачи на вылет от Валерии Зайцевой позволили «Локомотиву» быстро вернуться в игру – 4:4. В середине партии благодаря хорошей подаче и игре на блоке калиниградки вырвались вперёд, вели 17:13, но свердловчанки настигли их при счёте 20:20. Нервная игра «на балансе» на радость собравшимся во дворце «Металлург Форум» »закончилась победой хозяек площадки – 33:31.
Четвёртый сет стал практически повторением четвёртой партии третьего матча – «Уралочка-НТМК» уверенно лидировала и, казалось бы, вела дело к победе в матче – счёт был 16:11, 20:17 и 23:21. Но «Локомотив» вновь смог вытащить четвёртый сет – 25:23, и счёт в матче сравнялся.
На тай-брейке «Уралочка» отыграла три матчбола, которые одновременно являлись для «Локомотива» и чемпионшип-болами. Но праздновать чемпионство в Нижнем Тагиле калининградскому коллективу было не суждено – сет закончился со счётом 18:16, а матч – 3:2 в пользу «Уралочки».
Таким образом, судьба золота чемпионата решится в последнем, пятом матче серии, который пройдёт в Калининграде 12 мая. Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом России, «Уралочка» же, которая двадцать раз подряд становилась чемпионом страны (с 1985-го по 2005-й год), после этой блистательной серии всего во второй раз вышла в финал первенства России – в предыдущий раз, в сезоне 2015/2016, уральские волейболистки уступили золото московскому «Динамо».
Тренерский состав «Уралочки» под руководством Михаила Карполя не стал менять стартовый состав после обидно проигранного матча 8 мая. С первых минут на площадке появились Алена Кондрашова, Вера Костючик, Елизавета Котова, Ксения Парубец, Елизавета Фитисова и Айлама Сесе.
Матч развивался по схожему сценарию, что и вчерашний. До счёта 10:10 в первом сете команды шли вровень, но затем благодаря успешной игре на блоке калининградской команде удалось вырваться вперёд – 17:12. Однако «Уралочка» не выключилась из борьбы и сумела в концовке вырвать победу – 25:23.
Во второй партии победу праздновал «Локомотив» – 25:20.
Три подряд успешные атаки Ксении Парубец на старте третьей партии позволили «Уралочке» повести со счетом 3:0. Но две подачи на вылет от Валерии Зайцевой позволили «Локомотиву» быстро вернуться в игру – 4:4. В середине партии благодаря хорошей подаче и игре на блоке калиниградки вырвались вперёд, вели 17:13, но свердловчанки настигли их при счёте 20:20. Нервная игра «на балансе» на радость собравшимся во дворце «Металлург Форум» »закончилась победой хозяек площадки – 33:31.
Четвёртый сет стал практически повторением четвёртой партии третьего матча – «Уралочка-НТМК» уверенно лидировала и, казалось бы, вела дело к победе в матче – счёт был 16:11, 20:17 и 23:21. Но «Локомотив» вновь смог вытащить четвёртый сет – 25:23, и счёт в матче сравнялся.
На тай-брейке «Уралочка» отыграла три матчбола, которые одновременно являлись для «Локомотива» и чемпионшип-болами. Но праздновать чемпионство в Нижнем Тагиле калининградскому коллективу было не суждено – сет закончился со счётом 18:16, а матч – 3:2 в пользу «Уралочки».
Таким образом, судьба золота чемпионата решится в последнем, пятом матче серии, который пройдёт в Калининграде 12 мая. Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом России, «Уралочка» же, которая двадцать раз подряд становилась чемпионом страны (с 1985-го по 2005-й год), после этой блистательной серии всего во второй раз вышла в финал первенства России – в предыдущий раз, в сезоне 2015/2016, уральские волейболистки уступили золото московскому «Динамо».
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«Уралочка-НТМК» проиграла третий матч серии калининградскому «Локомотиву» и оказалась на грани поражения в финале
08 мая 2022
08 мая 2022