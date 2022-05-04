«Уралочка-НТМК» проиграла третий матч серии калининградскому «Локомотиву» и оказалась на грани поражения в финале

Владислав Постников © Вечерние ведомости

8 мая в Нижнем Тагиле во дворце спорта «Металлург Форум» прошёл третий матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги — «Уралочка-НТМК» принимала калининградский «Локомотив». В первых двух матчах, проходивших в Калининграде, соперники обменялись победами, и счёт в серии был 1:1.В третьем матче команда Михаила Карполя вела по партиям 2:1, но в итоге уступила на тай-брейке.«Уралочка» хорошо стартовала и показывала отличный волейбол в первой партии, которая в итоге закончилась со счётом 25:19. Во втором сете команде не менее уверенно сыграли волейболистки «Локомотива» — 25:17.В третьей партии команды шли вровень до счёта 9:9 – затем волейболистки «Уралочки» провели безошибочную серию, эффективно сыграли на блоке и взяли 8 очков подряд – 17:9. Этот отрезок и предопределил итог сета – 25:16.На протяжении четвёртого сета «Уралочка-НТМК» постоянно лидировала – ведя в счёте 10:6, 14:9 и 20:16, и была буквально в двух шагах от победы в матче. Однако после этого у уральских волейболисток дрогнули нервы: два заступа, удар из выгодной позиции в аут, и счёт уже стал равный – 21:21. В концовке соперницы из Калининграда добились успеха – 25:22На тай-брейке «Локомотив», вдохновившись спасённым четвёртым сетом, был на высоте — 15:11. Итог матча 3:2, а счёт в серии стал 2:1 в пользу калининградского клуба. Четвёртый матч пройдёт 9 мая в Нижнем Тагиле. Если «Локомотив» одержит в нём победу, то станет чемпионом России, если же победу одержит «Уралочка», командам предстоит сыграть пятый матч серии в Калининграде.Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом России, «Уралочка» последний раз завоёвывала этот титул в 2005 году.