Ельцин-центр в Екатеринбурге эвакуировали
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Из Ельцин-центра в Екатеринбурге эвакуировали людей. Об этом сообщают читатели «Вечерних ведомостей».
По словам нашего источника среди сотрудников Ельцин-центра, в здании сработала пожарная сигнализация.
На данный момент проверяется вариант срабатывания сигнализации на кухне одного из ресторанов.
По словам нашего источника среди сотрудников Ельцин-центра, в здании сработала пожарная сигнализация.
На данный момент проверяется вариант срабатывания сигнализации на кухне одного из ресторанов.
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