Ельцин-центр в Екатеринбурге эвакуировали

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из Ельцин-центра в Екатеринбурге эвакуировали людей. Об этом сообщают читатели «Вечерних ведомостей».По словам нашего источника среди сотрудников Ельцин-центра, в здании сработала пожарная сигнализация.На данный момент проверяется вариант срабатывания сигнализации на кухне одного из ресторанов.