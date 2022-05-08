В Екатеринбурге задержали собравшихся пустить белые кораблики по Исети

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 9 мая, в Екатеринбурге около пяти утра задержали нескольких горожан. Они собирались пустить по реке Исеть белые кораблики.Как рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Илдар Садыков, всего задержали шесть человек. На пятерых из них составили протоколы о доставлении по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Одного задержанного отпустили сразу, так как он оказался случайным прохожим.Двух горожан держали в отделе полиции №11, по словам адвоката, почти семь часов. При этом протоколы о самой дискредитации армии на екатеринбуржцев так и не составили.По некоторым данным, у задержанных изъяли около 30 белых корабликов.