В Екатеринбурге задержали собравшихся пустить белые кораблики по Исети

13.41 Понедельник, 9 мая 2022
Общество
Фото корабликов
Сегодня, 9 мая, в Екатеринбурге около пяти утра задержали нескольких горожан. Они собирались пустить по реке Исеть белые кораблики.

Как рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Илдар Садыков, всего задержали шесть человек. На пятерых из них составили протоколы о доставлении по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Одного задержанного отпустили сразу, так как он оказался случайным прохожим.

Двух горожан держали в отделе полиции №11, по словам адвоката, почти семь часов. При этом протоколы о самой дискредитации армии на екатеринбуржцев так и не составили.

По некоторым данным, у задержанных изъяли около 30 белых корабликов.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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15:42 В Свердловской области подтвердились 124 случая коронавируса
14:48 В Свердловской области вновь подорожало детское питание
13:48 В Верхней Салде ищут пропавшего в начале года 38-летнего мужчину
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12:54 Стилисты запустили шоп-туры в Казахстан по закрывшимся в Екатеринбурге магазинам
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10:58 В ангаре на улице Горнистов в Екатеринбурге произошёл пожар
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20:58 Футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге уступил московскому «Спартаку»
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