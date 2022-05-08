В Екатеринбурге задержали собравшихся пустить белые кораблики по Исети
Общество
Фото корабликов
Сегодня, 9 мая, в Екатеринбурге около пяти утра задержали нескольких горожан. Они собирались пустить по реке Исеть белые кораблики.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Илдар Садыков, всего задержали шесть человек. На пятерых из них составили протоколы о доставлении по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Одного задержанного отпустили сразу, так как он оказался случайным прохожим.
Двух горожан держали в отделе полиции №11, по словам адвоката, почти семь часов. При этом протоколы о самой дискредитации армии на екатеринбуржцев так и не составили.
По некоторым данным, у задержанных изъяли около 30 белых корабликов.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Илдар Садыков, всего задержали шесть человек. На пятерых из них составили протоколы о доставлении по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Одного задержанного отпустили сразу, так как он оказался случайным прохожим.
Двух горожан держали в отделе полиции №11, по словам адвоката, почти семь часов. При этом протоколы о самой дискредитации армии на екатеринбуржцев так и не составили.
По некоторым данным, у задержанных изъяли около 30 белых корабликов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
На задержанных в парке Победы в Екатеринбурге двух пенсионерок составили протоколы за дискредитацию армии
08 мая 2022
08 мая 2022
Ночью столицу Урала накрыло снегом
06 мая 2022
06 мая 2022