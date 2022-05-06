Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём Победы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил местных жителей с Днём Победы.
Глава региона напомнил, что уральцы внесли огромный вклад в достижение победы. Они героически сражались на фронтах и работали тружениками тыла, не щадя сил. Свидетельством трудового подвига, по словам Куйвашева, стало присвоение звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.
Евгений Куйвашев поздравил и ветеранов Великой Отечественной войны.
– Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем Победы – праздником, олицетворяющим мощь великой России, силу духа, мужество и героизм российского народа! – говорит Куйвашев.
Глава региона напомнил, что уральцы внесли огромный вклад в достижение победы. Они героически сражались на фронтах и работали тружениками тыла, не щадя сил. Свидетельством трудового подвига, по словам Куйвашева, стало присвоение звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.
Евгений Куйвашев поздравил и ветеранов Великой Отечественной войны.
– Дорогие ветераны! Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Желаю вам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания, всего самого доброго, – поздравляет губернатор.
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Гендиректор УГМК Андрей Козицын поздравил ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днем Победы
06 мая 2022
06 мая 2022