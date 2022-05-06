Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём Победы

– Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем Победы – праздником, олицетворяющим мощь великой России, силу духа, мужество и героизм российского народа! – говорит Куйвашев.

– Дорогие ветераны! Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Желаю вам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания, всего самого доброго, – поздравляет губернатор.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил местных жителей с Днём Победы.Глава региона напомнил, что уральцы внесли огромный вклад в достижение победы. Они героически сражались на фронтах и работали тружениками тыла, не щадя сил. Свидетельством трудового подвига, по словам Куйвашева, стало присвоение звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.Евгений Куйвашев поздравил и ветеранов Великой Отечественной войны.