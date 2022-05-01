Свердловский оперштаб сообщил о 121 случае коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 121 случай COVID-19, из них 33 в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный оперштаб.По выздоровлению вчера было выписано 155 человек. За весь период пандемии вылечилось 426 729 жителей региона.С подтвержденным диагнозом COVID-19 умер 1 человек. Общее число летальных исходов – 10 727.