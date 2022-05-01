Свердловский оперштаб сообщил о 121 случае коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 121 случай COVID-19, из них 33 в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По выздоровлению вчера было выписано 155 человек. За весь период пандемии вылечилось 426 729 жителей региона.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умер 1 человек. Общее число летальных исходов – 10 727.
По выздоровлению вчера было выписано 155 человек. За весь период пандемии вылечилось 426 729 жителей региона.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умер 1 человек. Общее число летальных исходов – 10 727.
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