В уральскую столицу прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 7 мая, утром на железнодорожном вокзале Екатеринбурга горожане встретили ретропоезд «Эшелон Победы», который прибыл к первому пути ровно в 11.00. О его появлении ранее сообщала пресс-служба Свердловской железной дороги.Ретропоезд состоит из отреставрированных вагонов, которые эксплуатировались в годы отечественной войны и после неё. Также на открытых платформах представлена историческая военная техника. Среди неё танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и другие.Сообщается, что состав будет стоять в уральской столице до 16.00. До отправления поезда у горожан есть возможность осмотреть вагоны, послушать экскурсоводов и сделать фотографии.