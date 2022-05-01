На выходных в Свердловской области потеплеет
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области на выходных ожидается потепление. Температура воздуха поднимется выше +20°C.
В субботу, 7 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью заморозки 0…-5°C, местами на крайнем юге до +2°C. Днем +10…+15°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, в окрестностях заморозки до -2°C. Днем +13…+15°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 8 мая, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, днем +16…+21°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5°C, днем +18…+20°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В понедельник, 9 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1…+6°C, днем +17…+22°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+6°C, днем +18…+20°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 7 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью заморозки 0…-5°C, местами на крайнем юге до +2°C. Днем +10…+15°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, в окрестностях заморозки до -2°C. Днем +13…+15°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 8 мая, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, днем +16…+21°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5°C, днем +18…+20°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В понедельник, 9 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1…+6°C, днем +17…+22°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+6°C, днем +18…+20°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Свердловской области ожидаются грозы и снег
27 апреля 2022
27 апреля 2022
Ночью столицу Урала накрыло снегом
06 мая 2022
06 мая 2022