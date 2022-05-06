Движение троллейбусов и трамваев в Екатеринбурге восстановлено
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга рассказали, что движение электротранспорта в уральской столице восстановлено в 10.06.
Напомним, что ранее стало известно, что троллейбусы и трамваи по ряду маршрутов перестали ходить из-за аварии на подстанции.
Также после ночной непогоды в Екатеринбурге перестали работать и десятки светофоров.
Сейчас город «приходит в себя» после ночной грозы и снегопада.
Напомним, что ранее стало известно, что троллейбусы и трамваи по ряду маршрутов перестали ходить из-за аварии на подстанции.
Также после ночной непогоды в Екатеринбурге перестали работать и десятки светофоров.
Сейчас город «приходит в себя» после ночной грозы и снегопада.
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В Екатеринбурге из-за аварии на электросети троллейбусы и трамваи перестали ходить по ряду маршрутов
06 мая 2022
06 мая 2022