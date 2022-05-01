В Екатеринбурге из-за аварии на электросети троллейбусы и трамваи перестали ходить по ряду маршрутов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Из-за аварии на подстанции в Екатеринбурге троллейбусы и трамваи по ряду направлений сейчас не ходят. В мэрии рассказали, что аварийная бригада уже выехала. По предварительной информации, движение восстановят в течение двух часов.Маршруты, на которых сейчас задержки:Трамваи не ходят от Цирка до Ботаники, Керамики и Вторчермета (в оба направления);Троллейбусы – от Центральной гостиницы до Химмаша, фабрики Альвис и Ботаники (тоже в оба направления).