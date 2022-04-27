Ночью столицу Урала накрыло снегом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге выпал снег. В социальных сетях бурно отреагировали – уральцы делятся фотографиями выпавшего майского снега.Большая часть снежных осадков уже расстаяла, так в Екатеринбурге сохраняется плюсовая температура, но «белые островки» все же встречаются по всему городу – от центра до отдаленных районов уральской столицы.Сегодня, по прогнозам синоптиков, температура поднимется до плюс семи градусов тепла. Сейчас в разных районах города около двух градусов выше нуля.