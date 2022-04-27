Ночью столицу Урала накрыло снегом
Общество
Такой вид из окна сегодня могли наблюдать многие екатеринбуржцы
Сегодня ночью в Екатеринбурге выпал снег. В социальных сетях бурно отреагировали – уральцы делятся фотографиями выпавшего майского снега.
Большая часть снежных осадков уже расстаяла, так в Екатеринбурге сохраняется плюсовая температура, но «белые островки» все же встречаются по всему городу – от центра до отдаленных районов уральской столицы.
Сегодня, по прогнозам синоптиков, температура поднимется до плюс семи градусов тепла. Сейчас в разных районах города около двух градусов выше нуля.
Большая часть снежных осадков уже расстаяла, так в Екатеринбурге сохраняется плюсовая температура, но «белые островки» все же встречаются по всему городу – от центра до отдаленных районов уральской столицы.
Сегодня, по прогнозам синоптиков, температура поднимется до плюс семи градусов тепла. Сейчас в разных районах города около двух градусов выше нуля.
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