Нижний Тагил опять задыхается от вредных выбросов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле сильно превышает нормы — показали мартовские данные мониторинга атмосферы. Это заставило Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поставить наивысшую, 4-ую категорию загрязнений городу заводов.Согласно данным, полученным с 4 газоанализаторов, расставленных в разных точках Нижнего Тагила, жителей города особенно активно травят выбросами сероводорода, бензапирена, этилбензола, формальдегида и бензола. Все эти вредные вещества присутствуют в нижнетагильской атмосфере в превышенной концентрации. Дышать таким воздухом опасно для здоровья, ведь перечисленные вещества способны вызывать различные заболевания слизистых, лёгких и других органов человека.Но нижнетагильские предприятия вредят окружающей среде не только ядовитыми выбросами. Напомним, что на днях на Нижнетагильский завод металлических конструкций был наложен крупный штраф за добычу подземных вод без полагающейся лицензии.