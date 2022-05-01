От присасывания клещей пострадали уже 1 895 свердловчан
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области от присасывания клещей пострадали уже 1 895 человек, в том числе 442 ребенка. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
По данным на 4 мая, случаи нападения клещей зафиксированы в 58 муниципалитетах Свердловской области. Больше всего случаев – в Екатеринбурге (793 случая).
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировали одного ребенка. Также с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницу доставили одного взрослого.
В этом году в Свердловской области планируется провести акарицидные обработки на территории 10 100 га. По данным на 4 мая, в регионе обработано уже 983,82 га.
По данным на 4 мая, случаи нападения клещей зафиксированы в 58 муниципалитетах Свердловской области. Больше всего случаев – в Екатеринбурге (793 случая).
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировали одного ребенка. Также с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницу доставили одного взрослого.
В этом году в Свердловской области планируется провести акарицидные обработки на территории 10 100 га. По данным на 4 мая, в регионе обработано уже 983,82 га.
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