Еще 135 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 135 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 440 837 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали еще 141 человека. Всего выздоровели 426 415 свердловчан.От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 725.