Еще 135 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 135 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 440 837 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали еще 141 человека. Всего выздоровели 426 415 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 725.
По выздоровлению выписали еще 141 человека. Всего выздоровели 426 415 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 725.
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