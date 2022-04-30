С 11 мая в Екатеринбурге начнут отключать батареи
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Отопительный сезон в Екатеринбурге походит к концу. Накануне глава города Алексей Орлов подписал проставление, согласно которому с 11 мая начнут отключать отопление.
Отключение будет происходить постепенно. Уточняется, что в последнюю очередь от тепла будут отключены социальные учреждения, больницы, детские сады и школы.
В Нижнем Тагиле отключать от тепла дома будут также с 11 мая.
Отключение будет происходить постепенно. Уточняется, что в последнюю очередь от тепла будут отключены социальные учреждения, больницы, детские сады и школы.
В Нижнем Тагиле отключать от тепла дома будут также с 11 мая.
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