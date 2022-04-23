В Нижнем Тагиле батареи станут холодными после 11 мая

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Администрация Нижнего Тагила приняла решение о поэтапном отключении отоплениях в домах с 11 мая.Именно в эти дни прогнозируется необходима среднесуточная температура для отключения тепла.Традиционно первыми батареи похолодеют в многоквартирниках, а в последнюю очередь – в социальных объектах.Ранее мы писали, что в Екатеринбурге начнется отключение тепла с середины мая, предположительно, 14 числа в домах начнут холодеть батареи.