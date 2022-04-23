В Нижнем Тагиле батареи станут холодными после 11 мая
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Администрация Нижнего Тагила приняла решение о поэтапном отключении отоплениях в домах с 11 мая.
Именно в эти дни прогнозируется необходима среднесуточная температура для отключения тепла.
Традиционно первыми батареи похолодеют в многоквартирниках, а в последнюю очередь – в социальных объектах.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге начнется отключение тепла с середины мая, предположительно, 14 числа в домах начнут холодеть батареи.
Именно в эти дни прогнозируется необходима среднесуточная температура для отключения тепла.
Традиционно первыми батареи похолодеют в многоквартирниках, а в последнюю очередь – в социальных объектах.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге начнется отключение тепла с середины мая, предположительно, 14 числа в домах начнут холодеть батареи.
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