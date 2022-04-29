В уральской столице возобновила работу сеть магазинов OBI
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сеть строительных магазинов OBI возобновила работу в Екатеринбурге. Сегодня, 5 мая, открылись обе торговые точки – Металлургов и Халтурина.
Напомним, что гипермаркеты OBI приостановили свою работу в уральской столице 17 марта. Причиной стали боевые действия на территории Украины.
Уточняется, что использование немецкого бренда OBI является временным, в дальнейшем компания постепенно перезапустит гипермаркеты под новой торговой маркой. Об этом сообщается на сайте торговой сети.
Напомним, что гипермаркеты OBI приостановили свою работу в уральской столице 17 марта. Причиной стали боевые действия на территории Украины.
Уточняется, что использование немецкого бренда OBI является временным, в дальнейшем компания постепенно перезапустит гипермаркеты под новой торговой маркой. Об этом сообщается на сайте торговой сети.
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