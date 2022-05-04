«Уралочка-НТМК» проиграла второй матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги
Калининградский «Локомотив» перед переездом на Урал сумел сравнять счёт в серии до трёх побед
Общество
Фото: Пресс-служба ВК «Локомотив»
Вечером 4 мая состоялся второй матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги, в котором встречаются нижнетагильская «Уралочка-НТМК» и калининградский «Локомотив». Напомним, вчера в первом матче «Уралочка» победила калининградскую команду со счётом 3:0.
Вторая победа значительно увеличила бы шансы команды из Свердловской области, с 2005 года не становившейся чемпионом России, наконец, вернуть себе золото. Но, к сожалению для уральских волейбольных болельщиков, калининградская команда, являющаяся действующим чемпионом Суперлиги, сумела взять реванш и сравнять счёт в серии. Матч завершился со счётом 3-1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:16).
Следующие два матча в серии до трёх побед состоятся в Нижнем Тагиле. Первый из них пройдёт во дворце спорта «Металлург-форум» 8 мая, начало в 17.00 по уральскому времени.
Вторая победа значительно увеличила бы шансы команды из Свердловской области, с 2005 года не становившейся чемпионом России, наконец, вернуть себе золото. Но, к сожалению для уральских волейбольных болельщиков, калининградская команда, являющаяся действующим чемпионом Суперлиги, сумела взять реванш и сравнять счёт в серии. Матч завершился со счётом 3-1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:16).
Следующие два матча в серии до трёх побед состоятся в Нижнем Тагиле. Первый из них пройдёт во дворце спорта «Металлург-форум» 8 мая, начало в 17.00 по уральскому времени.
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