«Уралочка-НТМК» проиграла второй матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги Калининградский «Локомотив» перед переездом на Урал сумел сравнять счёт в серии до трёх побед

23.58 Среда, 4 мая 2022

Общество