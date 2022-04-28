Екатеринбургская «Уралочка-НТМК» обыграла калининградский «Локомотив»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургская «Уралочка» выиграла первый матч финальной серии чемпионата России, обыграв калининградскую команду «Локомотив» со счетом 3:0 (26:24, 26:24, 28:26).Следующая игра состоится уже сегодня, 4 мая, в Калининграде.Напомним, что «Уралочка-НТМК» вышла в финал Суперлиги Парибет впервые с сезона 2015/16. Во втором полуфинальном матче чемпионата России екатеринбургские волейболистки одержали победу над командой казанского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс».