Екатеринбургская «Уралочка-НТМК» обыграла калининградский «Локомотив»
Общество
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
Екатеринбургская «Уралочка» выиграла первый матч финальной серии чемпионата России, обыграв калининградскую команду «Локомотив» со счетом 3:0 (26:24, 26:24, 28:26).
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
Следующая игра состоится уже сегодня, 4 мая, в Калининграде.
Напомним, что «Уралочка-НТМК» вышла в финал Суперлиги Парибет впервые с сезона 2015/16. Во втором полуфинальном матче чемпионата России екатеринбургские волейболистки одержали победу над командой казанского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс».
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
Следующая игра состоится уже сегодня, 4 мая, в Калининграде.
Напомним, что «Уралочка-НТМК» вышла в финал Суперлиги Парибет впервые с сезона 2015/16. Во втором полуфинальном матче чемпионата России екатеринбургские волейболистки одержали победу над командой казанского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс».
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
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